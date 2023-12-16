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İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Batı Şeria'da fanatik İsraillilerin saldırıları ve evleri gasp etmeleri nedeniyle 5 Filistinli aile, Beytüllahim'in güneyinden El Halil'in kuzeyindeki Sa'lr kasabasına göç etmek zorunda kaldı. Göç eden aileler, kış koşullarına dayanıksız çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria\'da Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kaldı
16.12.2023 - 16:48,  Güncelleme: 16:51
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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da fanatik İsraillilerin saldırıları ve evlerini gasp etmeleri nedeniyle 5 Filistinli aile, Beytüllahim'in güneyinden El Halil'in kuzeyindeki Sa'lr kasabasına göç etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Batı Şeria'da da "yerleşimci" denilen İsraillilerin Filistinlilerin evlerine saldırıları sürüyor. Beytüllahim'in güneyinde yaşayan 35 kişilik 5 Filistinli aile, bir grup İsraillinin evlerine ve koyunlarına el koymasının ardından El Halil'in kuzeyindeki Sa'lr kasabasına göç etmek zorunda bırakıldı. Burada elektrik ve suları olmadan kış koşullarına dayanıksız çadırlarda kalan aileler, hayata tutunmaya çalışıyor. Çocuklar okula gidemezken, kadınlar da kısıtlı imkanlarla yemek yapmaya çalışıyor.

İsrailli grubun her şeylerini gasp etmeleriyle topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden İbrahim Shalalda, "İnşallah topraklarımıza döneceğiz. Hayatımız 7 Ekim'den önce de İsrailli yerleşimcilerin bize saldırması nedeniyle zordu. 9 Ekim'de Fanatik yerleşimciler kuzenimin ve bir başka Filistinlinin evini yaktı, koyunlarını çaldı" dedi. İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Shalalda, "1 Kasım'da yaklaşık 70 İsrailli yerleşimci bize saldırarak silah zoruyla bizi kovdu ve gücümüz kalmadığı için topraklarımızdan ayrılmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Muhammad Abdel Rahim ise, saldırılarda bir yakınının evinin yakıldığını ifade ederek, "Daha sonra bize saldırdılar, çocuklarımızı korkuttular" dedi. İsraillilerin silahlarla Filistinlileri korkuttuğunu söyleyen Rahim, hayvanlarını da çaldıklarını dile getirdi. - BEYTÜLLAHİM

Kaynak: İHA
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Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Son Dakika

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