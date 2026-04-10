İsrail Ordusu, Hizbullah Roket Sistemlerini İmha Etti

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait en az 10 roketatar sisteminin düzenlenen hava saldırıları ile imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef almayı sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'daki Hizbullah'a ait en az 10 roketatar sisteminin düzenlenen hava saldırıları ile imha edildiğini açıkladı. İmha edilen hedeflerin daha önce İsrail'in kuzeyine yapılan saldırılarda kullanıldığı belirtilerek, "IDF, İsrail için tehdit oluşturan diğer roketatar sistemlerini de tespit ve imha etmeye devam ediyor" denildi. - TEL AVİV