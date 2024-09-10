İsrail Ordusu'ndan Ayşenur Ezgi Eygi Açıklaması

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklama yaparak, "Eygi kendisine yönelik olmayan, ancak eylemlerin başlıca kışkırtıcısını hedef alan İsrail ordusu ateşiyle dolaylı ve kasıtsız olarak vurulmuştur" denildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile başından vurulması sonucu 6 Eylül'de hayatını kaybetti. İsrail tarafı olaya ilişkin bugün açıklama yaptı. İsrail ordusu, ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin "kasti olmadığını" ileri sürerek İsrail güçlerinin bir başkasını vurmak istediği sırada kasıtsız bir şekilde 26 yaşındaki Eygi'nin vurulduğunu ifade etti. Açıklamada, soruşturmada "Eygi'nin kendisine yönelik olmayan, ancak eylemlerin başlıca kışkırtıcısını hedef alan İsrail ordusu ateşiyle dolaylı ve kasıtsız olarak vurulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit edildiği" aktarıldı. - TEL AVİV