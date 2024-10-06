İsrail Saldırılarından Kaçan 426 Yolcu Mersin'e Geldi - Son Dakika
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İsrail Saldırılarından Kaçan 426 Yolcu Mersin'e Geldi

İsrail Saldırılarından Kaçan 426 Yolcu Mersin\'e Geldi

Lübnan'dan kaçan 426 yolcu, Silifke'deki Taşucu Limanı'na getirildi. Toplamda 1400 kişi Mersin'de.

06.10.2024 10:59
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İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçan, aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı farklı ülkelerden 426 yolcunun olduğu gemi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi. Limana gelen 4. gemi ile bugüne kadar Mersin'e ulaşan kişi sayısının bin 400'ü geçtiği öğrenildi.

İsrail'in Lübnan'a da saldırmasının ardından burada yaşayan başka ülke vatandaşları, hava yolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na gelmeye devam ediyor. Daha önce 3 gemiyle Taşucu Limanı'na gelen çok sayıda yolcu, buradan ülkelerine gitti. Bugün ise 96 araç ile Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı farklı ülkelerden 426 yolcunun olduğu gemi geldi. Limanda pasaport işlemleri yapılan yolcular daha sonra ya kendilerini bekleyenlerle ya da minibüs, taksi gibi vasıtalarda ülkelerine ulaşmak için havalimanlarına gitti.

Lübnan'da İsrail'in saldırılarının devam ettiğini, kendisinin de işini bıraktığını belirten Yahya Nasr, ABD ve İsrail'in bir olduğunu, orada çocuklara, kadınlara ve insanlara hiçbir saygının olmadığını, sürekli vurduklarını söyledi.

Savaş'ın çıkmasının ardından uçakların iptal edildiğine değinen Muhammet Fadak Hassas, "Son durum çok iyi değil. Çok büyük bir bomba attılar, sonra biz yola çıktık. Bir hafta bekledik, gemi geldi, çok şükür buraya geldik" dedi.

Gemiyle gelen Türk vatandaşlarından Müsame Tosun ise her an bölgede bombaya maruz kalınacak bir durumun yaşandığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail Saldırılarından Kaçan 426 Yolcu Mersin'e Geldi - Son Dakika

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