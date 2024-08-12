İşsizlik Rakamları İktidarın Ekonomi Politikalarının İflası Demek

Yerel

ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "İşsizlik yokluk, açlık, çocuk ve ailenin umudunu kaybetmesi ve fakirlik demek. İşsizlikle birlikte vergi ve sigorta kaybı demek. Bu rakamlar, iktidarın ekonomi politikalarının iflası demek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, işsizlik verilerini değerlendirdi. Türkoğlu, şöyle konuştu:

"İşsizlik, iktidarın ekonomi politikalarının iflası demek"

"İtibarsız TÜİK'in bütün manipülasyonlarına, istatistik oyunlarına ve karartma çalışmalarına rağmen haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK verilerini kabul etsek dahi bir önceki aya göre 234 bin insanımız ne yazık ki işsiz kaldı. Böylelikle toplamda kayıtlı 3 milyon 305 bin insanımız şu an işsizlik girdabının içerisinde. Tabi bunun içerisinde iş arama umudunu kaybettiği için vazgeçen ve bu istatistik rakamlarına dahil olmayan yüzbinler de var. 234 bin rakamı ne demek biliyor musunuz? Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Sinop, Bilecik kadar ve 15 ilimizin nüfusu kadar neredeyse insanımızın bir ayda işsiz kalması demek. İşsizlik demek istihdamın ortadan kalkması, esnafın kepenk kapatması ve iş yerlerinin ne yazık ki kapatılması demek. İşsizlik yokluk, açlık, çocuk ve ailenin umudunu kaybetmesi ve fakirlik demek. İşsizlikle birlikte vergi ve sigorta kaybı demek. Bu rakamlar, iktidarın ekonomi politikalarının iflası demek."