İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. Zaman zaman tamamen duran trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinin etkisiyle Anadolu Yakası genelinde trafik yoğunluğu daha da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü. Eve dönüş saatlerinde vatandaşlar trafikte uzun süre vakit geçirmek zorunda kalırken, ana arterlerde araç yoğunluğu dikkat çekti. D-100 Karayolu Ataşehir mevkii bağlantı yolunda dronla kaydedilen görüntülerde, trafik akışının yer yer durma noktasına geldiği görüldü. Özellikle Ataşehir ve Kozyatağı mevkilerinde sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ve araç kuyruklarının kilometrelerce uzandığı kameralara yansıdı. - İSTANBUL