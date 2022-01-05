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İstanbul Arel Üniversitesinden eğitimcilere motivasyon semineri - Son Dakika

İstanbul Arel Üniversitesinden eğitimcilere motivasyon semineri

05.01.2022 09:03
İstanbul Arel Üniversitesinden eğitimcilere motivasyon semineri

İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile farklı noktalarda idareci ve rehber öğretmenlere yönelik Eğitmen Yazar Polat Doğru'nun sunumuyla "Hayata Rehber Olmak" konulu eğitim seminerleri gerçekleştirdi.

İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile farklı noktalarda idareci ve rehber öğretmenlere yönelik Eğitmen Yazar Polat Doğru'nun sunumuyla "Hayata Rehber Olmak" konulu eğitim seminerleri gerçekleştirdi.

Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerçekleşen bu eğitim programlarına, bölge ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan çok sayıda idareci, rehber ve branş öğretmenleri katıldı. İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi tarafından düzenlenen programlara, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Murat Gözüdok, Emin Çıkrıkçı, Yafes Bakırcı, Necati Yener, Muhammet Fatih Çepni'nin yanı sıra İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez nezdinde üniversitenin yöneticileri de katılım sağladı.

Eğitmen Yazar Polat Doğru, öğretmen bir ailede yetişmiş olması dolayısıyla, öğrencilerin kendi hayatıyla ilgili karar verme noktasında, sağlıklı aile ve öğretmen ilişkilerinin önemini vurguladı. Başarıya ulaşmada en büyük etkenin özgüven olduğu, bunun da ancak gençlerde sorumluluk bilinci oluşturmanın ve donanım kazandırmanın yanı sıra uygulama imkanı verilmesiyle mümkün olduğundan söz etti.

Doğru, iş yaşantısında da yöneticilerin liderlik özelliklerinden bahsederek, ekip üyelerinin farkındalık, özgüven, yöneticiyle ve kendi aralarında oluşturulacak güven duygusuyla anlamlı olacağını anlattı.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez, eğitimcinin motivasyonu adına yapılan bu etkinlikleri üniversite olarak desteklediklerini, yapılan bu çalışmaların dönem boyunca birçok ilçede devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

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İstanbul Arel Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Rehber, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul Arel Üniversitesinden eğitimcilere motivasyon semineri - Son Dakika


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