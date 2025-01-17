İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
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İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yağışlarla %50,49'a yükseldi, Sazlıdere Barajı görüntülendi.

17.01.2025 14:24
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırırken, doluluk oranı yüzde 50,49'a yükseldi. Sazlıdere Barajı'nda balıkçıların olta attığı noktalarda bulunan sabitleme çubukları sular altında kaldı. Su altında kalan çubuklar ve Sazlıdere Barajı dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,49 oldu. Verilere göre Istrancalar yüzde 99,71'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 37,25 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yüzde 40,68'ye yükselen Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde balıkçıların olta attığı noktalarda bulunan sabitleme çubuklarının sular altında kaldığı görüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 52,21

Darlık yüzde 44,7

Elmalı yüzde 86,71

Terkos yüzde 56,03

Alibey yüzde 37,25

Büyükçekmece yüzde 46,64

Sazlıdere yüzde 40,68

Istrancalar yüzde 99,71

Kazandere yüzde 86,18

Papuçdere yüzde 49,5." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika

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