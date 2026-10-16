İstanbul Başakşehir\'de Kayaşehir metro girişine çuvallarla barikat kuruldu

İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir metro girişine çuvallarla barikat kurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından Başakşehir'deki Kayaşehir metro istasyonu girişine su baskını riskine karşı çuvallarla barikat kuruldu. Vatandaşların şaşkınlıkla karşıladığı önlemde yürüyen merdivenlerin hizmet vermediği görüldü.
İstanbul'da etkili olan sel felaketinin ardından, su baskını riskine karşı Başakşehir'de bulunan Kayaşehir metro istasyonunun girişine çuvallarla barikat kurulması ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü birçok noktada yaşanan sel felaketi sonrasında dikkat çeken önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir'deki Kayaşehir durağında uygulanan çuvallı barikat önlemi görenlerin dikkatini çekti. Milyonluk yatırıma çuvallarla alınan önlemler karşısında oradan geçen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Metro durağı girişine yerleştirilen barikatlar ve üzerindeki kum çuvalları havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, istasyonun yürüyen merdivenlerinin de hizmet vermediği görüldü.
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