İstanbul Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı

İstanbul Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü'ne katılan Belediye Başkanı Subaşı, meslektaşlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

08.05.2024 10:39  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da çeşitli programlara katılmak üzere bulunan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü'ne katılan Belediye Başkanı Subaşı, meslektaşlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen program hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Asya ve Avrupa'nın birleştiği şehir, ülkemizin eşsiz güzelliği İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü etkinliğine katıldım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'a bu güzel kutlama için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Birliği, Avrupa Günü, İstanbul, Türkiye, Subaşı, Etkinlikler, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu “Rasim’den neler çektim“ Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu! "Rasim'den neler çektim"
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:27:18. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Avrupa Günü etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement