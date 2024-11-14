İstanbul Boğazı Sondaj Gemisi Nedeniyle Kapandı

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İstanbul Boğazı, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. - İSTANBUL