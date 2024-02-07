İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva için 5'inci yaş günü kutlaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva için 5'inci yaş günü kutlaması yapıldı

İstanbul Çekmeköy\'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva için 5\'inci yaş günü kutlaması yapıldı

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde yaşayan ayı Silva'nın 5. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Silva, doğum gününde pasta yiyerek kutlamasını gerçekleştirdi. Ziyaretçiler ise renkli doğum günü kutlamasını ilgiyle izledi.

07.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva için 5'inci yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Ayı Silva, 5'inci yaşını pasta yiyerek kutladı. Hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler, Silva'nın renkli doğum günü kutlamasını ilgiyle izledi.

2019 yılında henüz 7 aylıkken dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi tarafından gömülmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva için Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde 5'inci yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından Silva'ya ait alan, balon ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süsledi. Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan genci yaşlısı çok sayıda ziyaretçi, düzenlenen kutlamayı ilgiyle izledi. Ayı Silva kendisi için hazırlanan pastasını yerken renkli görüntüler oluştu. Doğum günü kutlamasına katılan vatandaşlar fotoğraflar çekerek o anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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