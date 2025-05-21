İstanbul\'da 3 Bin 41 Özel Halk Otobüsü Kontak Kapatacak

İstanbul genelinde yarın 3 bin 41 özel halk otobüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylardır ödeme almadıkları için kontak kapatacak.

İstanbul Özel halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yarın yapılacak kontak kapatma eylemi hakkında açıklamalarda bulundu. Okmeydanı'nda bulunan Yeni İstanbul Özel Halk Otobüsleri binasında konuşan Ovacık, son 4 yıldır devam eden düzensiz ve gecikmeli ödemeler nedeniyle ve İBB ile sözleşmelerinin olmasına rağmen 6 milyar lira tutarında hak edişlerinin ödenmediğini belirterek, "Gelinen noktada akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım onarım giderlerine ve günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibariyle, tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen bu süreci yönetmekte hükümlü olan İBB yetkilileri krizi önleyici hiçbir somut adım atmamıştır. Tarafımızca yapılan iyi niyetli girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum özel halk otobüsleri işletmecileri için artık fiili imkansızlıklar oluşturmakta olup toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle 22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsleri mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle işe çıkamayacaklardır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı bir sonuçtur. Bu şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürülebilme imkanımız kalmadığı için bir an dahi aksatmaması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayışlarından emin olduğunuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz. Dört yıldır sabır ve anlayış gösterdiğimiz, ve artık tıkandığımız bu durum sebebiyle üzüntülü olduğumuzu belirtir kamuoyuna saygıyla arz ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL