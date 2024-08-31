İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

31.08.2024 11:32
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM'un açıklamasında, "İstanbul'da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yağışın yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek" ifadelerine yer verildi.

4 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul\'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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