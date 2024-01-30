 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Barajlardaki Su Seviyesi Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Barajlardaki Su Seviyesi Yükselişe Geçti

Son 10 yılın en kurak dönemini yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi 2024 ocak ayında yüzde 67.38'e çıkarak yükselişini sürdürdü.

İstanbul\'da Barajlardaki Su Seviyesi Yükselişe Geçti
30.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 11:14
Abone Ol

Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi Ocak ayında yüzde 30'un altına kadar düşmüştü. 2024 ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 67.38 oranına çıkarak yükselişini sürdürdü. Barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim ise havadan aynı açıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Son 10 yılın en kurak ve yağışsız dönemini geçiren İstanbul'da 2023 yılının Ocak ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30'un altına kadar gerilemişti. 1 yıl sonra 2024 yılı Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 67.38'e çıktı. Alibey Barajı'nda geçen yıl Ocak ayında su seviyesi yüzde 21.73'ken, 2024 yılı Ocak ayında ise su seviyesi 71.15 oranına kadar yükseldi. Alibey Barajı'nda geçen dönem kuraklık nedeniyle tamamen gün yüzüne çıkan Mağlova ve Güzelce su kemerlerinin bir kısmı doluluğun artmasıyla su altında kaldı. 1 yıl içerisindeki değişim havadan aynı açıyla çekilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı. Alibey Barajı'na açılan balıkçının ağ attığı anlar ise görüntülere yansıdı.

Alibey Barajı yüzde 71.15

Büyükçekmece Barajı yüzde 61.15

Darlık Barajı yüzde 87.21

Istrancalar Barajı yüzde 64.55

Kazandere Barajı yüzde 59.77

Elmalı Barajı yüzde 87.21

Ömerli Barajı yüzde 85.38

Pabuçdere Barajı yüzde 35.17

Sazlıdere Barajı yüzde 47.86

Terkos Barajı yüzde 56.7 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Alibey Barajı, İstanbul, İSKİ, Çevre, İstanbul, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Barajlardaki Su Seviyesi Yükselişe Geçti - Son Dakika


12:09
Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Barajlardaki Su Seviyesi Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement