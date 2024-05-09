İstanbul\'da bir lise müdürü öğrenci tarafından vurularak öldürüldü

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi, Iğdır Merkez Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenleri tarafından protesto edildi.

Okul bahçesinde bir araya gelen bir grup öğretmen, öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulunduktan sonra saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Merkez Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenleri olarak İstanbul'da öğretmenimizin ölümüne sebep olan bu şiddeti asla kabul etmiyoruz. Biz öğretmenler sadece birimiz, bizlerden biri öldürüldüğünde hatırlanıyoruz. Oysa bizler okullarda her gün veli bağırış çağırışlarına ve dayağına maruz kalıyoruz. Öğretmenin değeri o kadar aşağılara çekildi ki öğrenciler öğretmenin üzerine yürüyerek ağır küfürlerde bulunuyorlar. Öğretmenin değersizleştirildiği bir yerde ne ailesi ne de toplum kalır" denildi.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtindeki özel bir lisede Müdür olan İbrahim Oktugan, 5 ay önce uzaklaştırma cezası alan 18 yaşındaki Y.K. tarafından odasında silahla vurularak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Oktugan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.