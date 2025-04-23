İstanbul'da Deprem Sonrası Bağcılar'da Acil Önlemler Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Sonrası Bağcılar'da Acil Önlemler Alındı

İstanbul\'da Deprem Sonrası Bağcılar\'da Acil Önlemler Alındı

İstanbul Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'da afetzedelere yönelik acil önlemler alındı. Mobil şarj istasyonları kuruldu, yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Ayrıca 16 spor salonu ve 26 cami, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için barınma merkezi olarak düzenlendi.

23.04.2025 21:40  Güncelleme: 21:49
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İstanbul'da etkili olan iki depremin ardından Bağcılar Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen yöneticiler, ilçe genelinde çalışma başlattı. Yoğunluğun olduğu noktalarda yiyecek ve içecek ikramı yapılırken belediye binasının önüne mobil şarj istasyonu kuruldu. 16 spor salonu ve 26 caminin de kapıları da geceyi evinde geçiremeyenler için açıldı.

İstanbul Silivri'de etkili olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu şiddetli depremlerin hemen ardından Bağcılar Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Kaymakam Abdullah Uçgun'un öncülüğünde yapılan toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, belediye birim müdürleri ve kamu kurumu temsilcileri katıldı. Bu sırada zabıtalar ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere ekipler inceleme için sahaya yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Bağcılar'da yıkılan herhangi bir bina olmadığı ve can kaybı yaşanmadığı belirlendi. İlçe sakinleri daha önce belediye tarafından belirlenen acil toplanma alanlarında oturdu.

Bağcılar Belediyesi, vatandaşların iletişim sıkıntısı yaşamaması için belediye personeli olan bilişim uzmanları tarafından belirli noktalara mobil şarj istasyonu kuruldu. İstasyonlar, 24 saat boyunca hizmet veriyor.

Mobil araçlarla yiyecek ve içecek ikramı yapıldı

Belediye ekipleri, akşam saatlerinde dışarıda kalan ilçe sakinlerine mobil araçtan çorba ikramında bulundu. Güneşli Meydanı ve Bağcılar Meydanı başta olmak üzere yoğunluğun yaşandığı yerlerde sıcak içecek ve aperatif yiyecekler de ikram edildi.

16 spor salonu ve 26 cami konaklama için ayarlandı

Öte yandan geceyi evinde geçirmek istemeyenler için de tüm önlemler alındı. 16 spor salonu ile 22 mahalledeki 26 cami vatandaşların konaklayacağı barınma merkezleri olarak ayarlandı. İsteyen vatandaşlar, geceyi aileleriyle buralarda geçirebilecekler.

Başkan Yıldız, vatandaşlarla bir araya geldi

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, toplanma alanlarını da ziyaret etti. Ailelerle bir araya gelen Yıldız, onlarla sohbet edip moral verdi. Yıldız, ilçe sakinlerinin istek ve önerilerini dinleyip çözüm için notlar aldı.

"Bağcılar'ımızın huzur ve güveni için elimizden geleni yapıyoruz^"

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Depremin hemen ardından ekiplerimizle beraber sahadayız. Şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntımız yok ama sürekli takip halindeyiz. Bağcılar'ımızın, komşularımızın huzur ve güveni için elimizden geleni yapıyoruz. 24 saat boyunca görev başındayız. Vatandaşlarımız acil bir durumda bize ulaşabilirler. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Deprem Sonrası Bağcılar'da Acil Önlemler Alındı - Son Dakika

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