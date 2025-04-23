İstanbul\'da Deprem Sonrası Kağıthane Kalabalığı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Kağıthane Sadabat Mesire Parkını dolduran vatandaşlar çadır kurup, ateş yakarak önlem aldı. Parktaki kalabalık dronla görüntülendi.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Kağıthane Sadabat Mesire Parkını dolduran vatandaşlar, çadır kurup ateş yakarak soğuğa karşı önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise geceyi parkın kenarına park ettikleri arabalarında oturarak geçiriyor. Aileler çadır ve ateşle uğraştıkları esnada parkın içerisindeki çocuklar da oyun oynadı.

Eşi ve çocuğuyla parka gelen ve geceyi çadırda geçireceğini söyleyen Emrullah Gümüş, "Çocuklar eve girmek istemiyor. 1-2 günü böyle atlatacağız. İşten de bize izin verdiler. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Geceyi parkta kurdukları çadırlarında geçireceklerini ifade eden İsmail Şenocak da, "İnşallah artık olmaz. Bir an önce evimize geçeriz. Söylenti insanları tedirgin ediyor. Şu an bir şey yok ama olacağı varsa burada da olur. Çadırda kalacağız" dedi.

Cemil Şenocak isimli vatandaş ise, "Sadece bir şeyden şikayetçiyim. Çok yaygara çıkartıyorlar. Bu saatte deprem olacak diyorlar. İnsanları tedirgin ediyorlar. Sosyal medyada bunları yaymazsak, insanlar daha çok tedirgin olmaz. Sadece korkumuz o. Oğlum arayıp eşime anne evden çıkma 19.30'da deprem olacak diyor. Eskisi gibi birisi ortalığı karıştırmak mı istiyor ne yapıyor bilmiyorum. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Devletimizden Allah razı olsun. Geldiler, yanımızdalar. Korkumuzdan evlere giremiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL