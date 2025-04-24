İstanbul'da Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Kalıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Kalıyor

İstanbul\'da Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Kalıyor

İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından birçok vatandaş, evlerine girmeye korktukları için parklarda konaklamaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapalı semt pazarını açtı. Çeşitli yardımların yapıldığı bölgede, evlerinde hasar olmasa da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla dışarıda kalmayı sürdürüyor.

24.04.2025 23:37  Güncelleme: 23:46
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İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar ikinci günde de parklarda gecelemeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi kapalı semt pazarını, deprem korkusuyla evlerine girmeyen vatandaşların konaklaması için açtı.

İstanbul'da dün Silivri merkezli yaşanan 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar çadırlarını alıp park ve bahçelerde konaklamaya devam etti. Depremin 2. gününde çadırda kalan vatandaşlarda azalma görülürken çadırda kalmaya devam edenler ise evlere girmeye korktuklarını belirtti.

"Depreme duşta yakalandım"

Deprem sonrası parkta kalmak için geldiklerini söyleyen Sait Erol, "Deprem olduktan 1-2 saat sonra geldik. Evimiz Yeşilpınar'da evimizde hasar yok fakat felaket sallandık. Ben biraz şanssızdım depreme duşta yakalandım. Deprem olduğundan beri burada kalıyoruz bir gece kaldık hava soğuk ama çok şikayetçi değilim" dedi.

"Evlere girmeye korkuyoruz"

Depreme duş alırken yakalandığını söyleyen Ali Deşitoğlu, "Duşakabine ayağımı attım ve deprem oldu sonrasında hemen buraya geldik. Çadırımız yoktu babam sağolsun gitti çadır aldı. Bu gece 2 gün olacak fakat yapacak birşey yok. Evlerimizde hasar yok fakat evlere girmeye korkuyoruz, temkinli olmak zorundayız. Bu geceyi de atlattıktan sonra artık evlere gireriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Göçük altında kalmak istemiyoruz"

Birkaç gün daha parkta kalacaklarını söyleyen Hayati Deşitoğlu ise, "Ben deprem anında çalışıyordum. Zemin kat olduğu için hissetmedim fakat herkes kaçıştığı için kaçtık. Çadır aldık ve dışarıda kaldık 2 gündür buradayız. Tedbirimizi aldık, göçük altında kalmak istemiyoruz. Birkaç gün daha kalabiliriz, çocuklar istemezse belki yarın dönebiliriz. Allah beterinden korusun diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü'nde kapalı pazar halka açıldı

Deprem sonrası Beylikdüzü'nde insanların çadırda kalırken soğuktan etkilenmemesi ve deprem korkusuyla evlerine girmeyen vatandaşların konaklaması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından kapalı semt pazarı açıldı. Vatandaşlar burada çadırlarını getirip konakladı aynı zamanda belediye tarafından ücretsiz çay çorba ikramı yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda Kalıyor - Son Dakika

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