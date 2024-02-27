İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 493 Operasyon, 798 Yakalama - Son Dakika
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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 493 Operasyon, 798 Yakalama

İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 493 Operasyon, 798 Yakalama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde düzenlenen 493 operasyonda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tutuklananların sayısı 201, adli kontrol kararı verilenlerin sayısı ise 103 oldu. Aynı dönemde İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin olarak kaydedildi.

27.02.2024 11:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İstanbul'da 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 201'i tutuklandı. 103'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 493 Operasyon, 798 Yakalama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 493 Operasyon, 798 Yakalama - Son Dakika
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