İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddet Etkinlikleri İçin Alan Belirlendi

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İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri için Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlendiğini açıkladı. Ayrıca İstiklal Caddesi için izin müracaatının olmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili 24.01.2024 tarihli '2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları' başlıklı İstanbul Valilik makamı oluruna istinaden Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir. Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir. Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır. Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL