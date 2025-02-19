İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullara Ara Verildi - Son Dakika
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