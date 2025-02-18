İstanbul'da Kar ve Fırtına Uyarısı: Turuncu Kod Verildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kar ve Fırtına Uyarısı: Turuncu Kod Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul ve çevresinde yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı ve fırtına için turuncu kodlu uyarı yaptı. Kar kalınlığının 40 santime kadar ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşlara buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olmaları hatırlatıldı.

18.02.2025 15:32
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Yarın öğle saatlerinden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba saat 10.00'dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir

AKOM'un tahminlerine göre, kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek. E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Vatandaşlara uyarı: Buzlanma ve don tehlikesi

20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM'dan uyarı

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi" önlemlerinde bulundu. Hava şartlarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kar ve Fırtına Uyarısı: Turuncu Kod Verildi - Son Dakika

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