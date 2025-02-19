İstanbul\'da Kar Yağışı Metroda Yoğunluk Yarattı

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yenikapı- Hacıosman Metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden olurken, bazı vatandaşlar seferlerin aksaması nedeniyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle mesai bitimi sonrası evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metro ve metrobüs duraklarına akın etti. Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar ise yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar ise seferlerin aksaması nedeniyle bu duruma tepki gösterdi.

Öte yandan İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükseldi. - İSTANBUL