Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber - Son Dakika
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Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber

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Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen ve en son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

03.05.2025 12:18  Güncelleme: 13:06
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İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

6 gündür her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber

BAĞCILAR'DAN SULTANGAZİ'YE YÜRÜMÜŞ

Edinilen bilgiye göre Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler Öztürk için arama çalışması başlattı. Orman içerisinde başlatılan arama çalışmaları göl kenarı ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

6 gündür her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber

KAHREDEN HABER GELDİ

Arama çalışmalarından acı haber geldi. 6 gündür her yerde aranan İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

6 gündür her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber
Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk\'ten acı haber
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferudun ozmen:
    Alzheimer demans bu tür hastalığı olan kişiler asla ve asla yalnız bırakılmaz hafıza diye bir şey yok bu hastalarda. Bakamıyor ilgilenemiyorsanız bu tür hastalara bakan özel veya devlete ait bakım evleri var 24 saat gözlem altında oluyorlar hemşiresi bakıcısı. En azından böyle üzücü olaylar yaşamak yaşatmak zorunda kalmazsınız. Allah rahmet eylesin sabır versin sevenlerine. 17 0 Yanıtla
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