İstanbul\'da Kızıl Ay Müzesi

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde kızıl tonlarda görülen ay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de görsel şölen oluşturdu. Millet Bahçesi'nde vakit geçiren binlerce vatandaş, gökyüzünde oluşan manzarayı uzun süre izledi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de bazı parklarda akşam saatlerinde gökyüzünde beliren kızıl renkli ay, vatandaşların ilgisini çekti. Parkta yürüyüş yapan, ailesiyle vakit geçiren ve dinlenen vatandaş, ay manzarasının tadını çıkardı. Kızıl tonlara bürünen ay, millet bahçesindeki ağaçlar ve şehir siluetiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL