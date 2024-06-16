İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

Yerel

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan 513 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan bazı vatandaşlar hastanelerin acil servisine koştu. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da saat 12.00 itibariyle kamu hastanelerine başvuran kişi sayısının 513 olduğu öğrenildi. - İSTANBUL