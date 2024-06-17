İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Menekşe Plajı'na yoğun ilgi

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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren çok sayıda vatandaş Menekşe Plajı'na akın etti. Plajda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken İstanbul'da kalan vatandaşlar sahil noktalarına, piknik alanlarına akın etti. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda oluşan hareketlilik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde genç yaşlı çok sayıda vatandaşın alanda oluşturduğu kalabalık da gözler önüne serildi. Vatandaşların ücretsiz olarak girdiği plajda kimi vatandaşlar yüzerken kimisi güneşlenerek alanın keyfini çıkardı. Alanda birçok aile piknik yaparken çocukları da oyunlar oynadı. Alanın girişindeki otopark noktalarında neredeyse yer kalmadığı görüldü.

"Aşırı derecede bir yoğunluk var"

Alana arkadaşlarıyla gelen Mehmet Çıbık, "Çok kalabalık, hava zaten çok sıcak, insan kaynıyor. Bayramın etkisi var, herkes evde, evde olduğu için insanlar sıcaktan bunalıyor. Denize gitmek, serinlemek istiyor bu sebepten de aşırı derecede bir yoğunluk var" dedi.

Sıcak havada serinlemek için alana yakınlarıyla birlikte geldiğini söyleyen Savaş Yılmaz, "Su soğuk biraz, tam sıcak değil, alana ailemle geldim, çocuklar yanımda" şeklinde konuştu. - İSTANBUL