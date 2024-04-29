İstanbul'da Mobilya Firmasının Logosunu Kopyalayarak Dolandırıcılık Yapanlar Yaklaşık 200 Bin TL Dolandırdı - Son Dakika
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İstanbul'da Mobilya Firmasının Logosunu Kopyalayarak Dolandırıcılık Yapanlar Yaklaşık 200 Bin TL Dolandırdı

İstanbul\'da Mobilya Firmasının Logosunu Kopyalayarak Dolandırıcılık Yapanlar Yaklaşık 200 Bin TL Dolandırdı

İstanbul'da bir mobilya firmasının logosunu ve ürünlerini kopyalayarak sosyal medya üzerinden sahte satış yapan dolandırıcılar, vatandaşları yaklaşık 200 bin TL dolandırdı. Dolandırıcılar ile telefonda konuşan firma sahibi, duyduğu sözler karşısında hayatının şokunu yaşadı. Önce helallik isteyen dolandırıcının, 'Sen de bu kardeşine bir harçlık gönder. Bu işi para için yapıyoruz' sözleri 'yüzsüzlüğün de bu kadarı' dedirtti.

29.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:51
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İstanbul'da bir mobilya firmasının logosunu ve ürünlerini kopyalayarak sosyal medya üzerinden sahte satış yapan dolandırıcılar, vatandaşları yaklaşık 200 bin TL dolandırdı. Dolandırıcılar ile telefonda konuşan firma sahibi, duyduğu sözler karşısında hayatının şokunu yaşadı. Önce helallik isteyen dolandırıcının, "Sen de bu kardeşine bir harçlık gönder. Bu işi para için yapıyoruz" sözleri 'yüzsüzlüğün de bu kadarı' dedirtti.

İstanbul'da internet üzerinden mobilya eşyalarının satışının yapıldığı bir firmanın logosunu ve ürünlerini kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden sahte satış yaptı. Vatandaşlardan yaklaşık 200 bin TL değerinde kaparo topladı. Ürünlerini teslim alamayan müşterilerin ihbarıyla durumu öğrenen firma sahibi Fetullah Yıldırım, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Firma sahibi Fetullah Yıldırım, "E- ticaret üzerinden tüm pazar yerlerine ürün mobilya, ev yaşam kategorisinde ürün tedarik ediyoruz. Mevcut kendi sitemizde olan ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde kargoya vermeye çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın yeni kurduğu, logolu karekodlu sitelerimiz mevcut. Bunu suistimal eden bazı siteler sosyal medyada resimlerimiz ve logolarımızı kullanarak tüketicilerimize sanki bizmiş gibi belirli kaporaları aldıktan sonra müşterilere ürünlerini göndermediklerini tespit ettik. Tespit ettikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kişilerle birebir konuşmamızda ses kayıtlarında bu işi yaptıklarını kendi ağızlarıyla dile getirdiler. Biz de bunu ilgili merciilere bildirdik" dedi.

Vatandaşları sosyal medya üzerinden alışveriş yapmamaları konusunda uyaran Yıldırım, "Günde 2-3 defa müşterilerimiz geliyor. Para biriktirip ağlayan kadınlar var. Para gönderip ürünlerini alamadıklarından dolayı mağduriyet yaşıyorlar. Sosyal medyada bu açığı çok güzel kullanıyorlar. Bu işi profesyonelce yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"İş patlayana kadar devam ediyoruz, patlayınca bırakıyoruz"

Yıldırım, toplamda 20 müşterisinin bu şekilde mağduriyet yaşadığını ve yaklaşık 200 bin TL değerinde zararın olduğunu kaydederek, "Biz ilk defa böyle bir şey yaşadık ama dolandırıcılarla konuştuğumuzda bu işi başka firmalar üzerinden de yapmışlar. 'İş patlayana kadar devam ediyoruz, patlayınca bırakıyoruz' dediler. Hatta benden para bile istediler. Biz de kabul etmedik, şikayette bulunduk" dedi. "E-ticarette yükseliş artıyor, müşteriler bu işi düzgün yapmamıza rağmen o kişiler yüzünden kesinlikle bize güvenmiyor" diyen Yıldırım, yetkililerden bu durumun kontrol altına alınmasını talep etti.

Yüzsüz dolandırıcıdan 'harçlık' talebi

Öte yandan, firma sahibinin dolandırıcılarla konuşmasının yer aldığı ses kaydı dikkat çekti. Suçunu itiraf eden şahsın, "Kusura bakma abi para için yaptım. Benim seninle konuşacak yüzüm yok. Hakkını helal et. Hesabı ben kapatmak isterdim ama 3 kişiyiz. Ben aradan çıksam bile onlar kabul etmez. Sen de bu kardeşine bir harçlık gönder. Bu işi para için yapıyoruz, hiç paramız yok' şeklindeki gözleri 'yüzsüzlüğün de bu kadarı' dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İstanbul, Sözler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Mobilya Firmasının Logosunu Kopyalayarak Dolandırıcılık Yapanlar Yaklaşık 200 Bin TL Dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Mobilya Firmasının Logosunu Kopyalayarak Dolandırıcılık Yapanlar Yaklaşık 200 Bin TL Dolandırdı - Son Dakika
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