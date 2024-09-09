Esenler'de Okul Çevresinde Denetim - Son Dakika
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Esenler'de Okul Çevresinde Denetim

Esenler\'de Okul Çevresinde Denetim

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Esenler'de okul önlerinde araç ve servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evrakları eksiği olduğu belirlenen 5 araca cezai işlem uygulandı.

09.09.2024 11:18
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Esenler'de okul önlerinde araç ve servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evrakları eksiği olduğu belirlenen 5 araca cezai işlem uygulandı.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından Esenler'de okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetime İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Esenler Çocuk Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Esenler Mobil Okul Timleri, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden ekipler katıldı. Denetimlerde okul çevresinde bulunan servis minibüsleri ile sivil araçlar durduruldu. Yapılan asayiş uygulamasında araçlar ve vatandaşların üstleri arandı. Denetimler çerçevesinde vatandaşların GBT ve UYAP sorgularının yanı sıra aracın evraklarına da bakıldı. Yapılan kontrollerde evrak eksiği bulunan 5 araca cezai işlem uygulandı. Öte yandan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan araç ve servislere yönelik uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Aracı durdurulan Berk Eker, "Uygulama gerekli oluyor. Okul önlerinde böyle bir uygulamanın yapılması bence doğrudur" dedi.

Uygulamanın faydalı olduğunu söyleyen Enes Ölçüm "Her yerde ve sürekli yapılmalı. Öğrenciler için dikkat edilmeli. Öğrenciler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Okul geçitleri için önemli. Yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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