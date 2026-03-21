Arnavutköy\'de belediye otobüsünün tavanından su aktı

İstanbul Arnavutköy ilçesi ile Sultangazi ilçesi arasında sefer yapan 36HT kodlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı(İBB) otobüsün tavanından sular damladı. Vatandaşların sulardan korunmak için montlarının kapüşonlarını taktığı görüldü.

Olay, Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi ile Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi arasında sefer yapan 36HT numaralı otobüste yaşandı. Edilen bilgilere göre, yağmurlu havada otobüsün tavanından yolcuların üstüne sular damlaya başladı. Yolcular sulardan kurtulmak için montlarının kapüşonlarını kafalarına taktı. Yaşanan anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL