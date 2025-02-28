İstanbul'da Ramazan Mahyaları - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan Mahyaları

İstanbul\'da Ramazan Mahyaları

İstanbul'da 450 yıllık mahya geleneği, Ramazan'da camileri süslüyor ve görsel şölen sunuyor.

28.02.2025 21:18
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Osmanlı Cihan Devleti'nde ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne dini sözlerin yazılı olduğu kandillerin asılmasıyla başlayan mahya geleneği 450 yıllık yıldır camileri süslüyor. İstanbul'da Arife gecesi yanmaya başlayan mahyalar havadan görüntülendi.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi Mahyalar yaklaşık 450 yıldır şehirlerin en güzel süsleri oldu. Osmanlı cihan devleti döneminde yağ kandiliyle yapılan mahyalar, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ampul, son olarak ise bir çoğu led aydınlatmalarla yapılmaya başlandı. Ancak mahya geleneğini Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü eski usuller ile son mahya ustaları ile ayakta tutuyor. Camilerin iki minaresinin arasına gerilen ipler ile düşük voltajlı ampullerin uygun sırayla dizilmesi ile yazılar yazılıyor. Bu yazılar görenlerin Ramazan ayının maneviyatını yaşamalarını sağlarken bir yandan da görsel şölen oluşturuyor. Rüzgar ile sallanan düşük voltajlı ampuller eskiden yanan kandilleri hatırlatarak nostaljik bir hava veriyor. Camilerin gerdanlığı olarak ifade edilen mahyalar, akşam ve imsak vakitleri arasında camilerle birlikte Müslümanların gönüllerini de verdiği mesajlar ile aydınlatıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) mahyası ramazan boyunca hiç değişmeden asılı kalıyor. Süleymaniye Camiinde 'Hoş geldin ey rahmet ayı', Eminönü'ndeki Yeni Cami'de ise, yazılı mahyalar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde şehrin havasına renk kattığı gözüktü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Ramazan Mahyaları - Son Dakika

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