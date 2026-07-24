İstanbul\'da Sabah Yağmuru

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur kenti serinletti. Beyoğlu'nun Karaköy ve Taksim bölgelerinde etkisini gösteren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağmur; Avrupa ve Anadolu Yakası'nda çok sayıda ilçede etkili oldu. Yağmur kenti serinletti. Yağış nedeniyle trafik oluşurken, sabah işe gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın gün içerisinde ve yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.