İstanbul'da Sis: Gökdelenler Gökyüzünde Kayboldu - Son Dakika
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İstanbul'da Sis: Gökdelenler Gökyüzünde Kayboldu

İstanbul\'da Sis: Gökdelenler Gökyüzünde Kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Levent bölgesindeki gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu. Sis, deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesine neden olarak aksamalara yol açtı. Dronlarla havadan çekilen görüntülerde, sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası görülebiliyor.

29.02.2024 11:36  Güncelleme: 11:37
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İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sis: Gökdelenler Gökyüzünde Kayboldu - Son Dakika
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