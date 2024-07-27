İstanbul'da sokakta 'mini etek' kavgası: Kız kardeşine laf atılınca bıçak çekti - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da sokakta 'mini etek' kavgası: Kız kardeşine laf atılınca bıçak çekti

Kağıthane'de bir şahıs kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren adamla tartıştı. Adamın eşinin de karışması üzerine şahıs karşı tarafa bıçak çekti, şüpheli gözaltına alındı.

27.07.2024 23:02
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İstanbul'da sokakta "mini etek" kavgası: Kız kardeşine laf atılınca bıçak çekti

Kağıthane'de bir şahıs kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren adamla tartıştı

Adamın eşinin de karışması üzerine şahıs karşı tarafa bıçak çekti, şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuyla tartıştı. Adamın eşi de tartışmaya dahil olunca şahıs onlara bıçak çekti. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs, adamla tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen şahıs, bıçak çekti. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Olaylar, İstanbul, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da sokakta 'mini etek' kavgası: Kız kardeşine laf atılınca bıçak çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sokakta 'mini etek' kavgası: Kız kardeşine laf atılınca bıçak çekti - Son Dakika
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