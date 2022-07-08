İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

08.07.2022 06:32

İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

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İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı İstanbul'da bayram trafiği başladı İstanbul'da bayram trafiği başladı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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