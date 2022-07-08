İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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