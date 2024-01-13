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İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıldı - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıldı

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 9 asker için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazısı yazıldı. Şehitlerin defnedilmek üzere memleketlerine gönderilmesi planlanıyor.

İstanbul\'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıldı
13.01.2024 - 17:43,
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıldı

İSTANBUL - Pençe-Kilit Harekatında devam eden sınır ötesi operasyonlarda şehit olan 9 asker için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı yazıldı.

Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu. Şehitler sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen askeri töreninin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

(DH- Mİ-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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İstanbul, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıldı - Son Dakika
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