İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıldı
İSTANBUL - Pençe-Kilit Harekatında devam eden sınır ötesi operasyonlarda şehit olan 9 asker için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı yazıldı.
Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu. Şehitler sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen askeri töreninin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.
(DH- Mİ-ÖK-Y)
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