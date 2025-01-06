İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Teklifi Reddedildi - Son Dakika
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İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Teklifi Reddedildi

İstanbul\'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Teklifi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu taşıma ücretlerine yüzde 46,09 oranında zam teklifi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Zam önerisi alt komisyonlarda yeniden değerlendirilecek.

06.01.2025 12:28  Güncelleme: 12:29
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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 46,09 oranında zam teklifi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. İBB tarafından sunulan zam önerisi alt komisyonlarda yeniden değerlendirilecek. Toplantıda taksi, okul ve personel servis ücretleri de ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantının ana gündem maddesi toplu taşıma ücretlerine zam teklifi oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplanan UKOME'de, toplu ulaşım araçları, taksi, okul ve personel servis ücretlerine yönelik yüzde 46,09 oranında zam teklifi görüşüldü. Ancak yapılan oylamada, İBB'nin zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. UKOME toplantısında alınan karara göre, zam oranına ilişkin değerlendirmelerin devam edeceği ve konunun alt komisyonlarda detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi.

Taksicilerden zam talebi

Toplantıda ayrıca Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksi ücret tarifesine yüzde 60 zam istedi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz söz alarak indi bindi ücretinin en az 25 lira seviyesinde olmasını istedi. Otobüslerle aynı oranda zam talep edildi. Servisçiler ise en yakın mesafenin öğrenci servisçiliğinde 3 bin lira olmasını talep etti. İşçi-Personel taşımacılığınaysa yüzde 100 zam istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Teklifi Reddedildi - Son Dakika

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