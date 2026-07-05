İstanbul'da "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi

İstanbul\'da "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi
05.07.2026 22:18  Güncelleme: 22:24
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Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler dombra performansı sergiledi. Dombranın kültürel ve tarihi önemi vurgulandı.

İstanbul'da "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından dombra performansı sergilendi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda "Ulusal Dombra Günü" etkinliği düzenlendi. Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda düzenlenen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Vekili Serikbol Baitemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Anara Baizhanova, İstanbul'da yaşayan Kazak ve Türk vatandaşları katıldı. Konsolosluk bünyesinde eğitim alan öğrenciler, katılımcılara yöresel kıyafetlerle dombra performansı sergiledi.

Günün öneminden bahseden Kazakistan Başkonsolosluğu görevlisi Sanzhar Kuantayev, "Etkinliği üç seneden beri devam ettiriyoruz. Zeytinburnu'nda bu meydanda etkinliği yaptığımız için çok memnunuz. Belediye başkanına ve Zeytinburnu Kaymakamına çok teşekkür ediyoruz. Kazak halkımıza çok teşekkürler. Zeytinburnu'nda oturan Kazak ve Türk vatandaşlarımıza saygılar. Dombra Günü kutlu olsun. Dombra sadece bir alet değil, bizim Kazak halkının kültürü, tarihi ve eskiden gelen ruhani bir kuralıdır" dedi.

"Dombra bir tarihtir"

Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Anara Baizhanova ise, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Kazakistan için bugün Ulusal Dombra Günü. Kazakistan'da bu resmi bir bayram. Biz de bunu kutlayacağız. Türkiye'de de Türk halkına bizi dombra ile tanıtacağız. Bugün mezun olan kursiyerler öğrendiği besteleri sergileyecek. Bizim için de çok önemli. Dombra bir tarihtir. Dombra, Kazakistan için ve Orta Asya için çok önemli bir çalgımızdır. Şairler de bu dombra ile şiirler yazmıştır" şeklinde konuştu.

Mezun olan kursiyerlerden Gülcan Mamanova ise, "İstanbul'a okumaya gelmiştik. Arkadaşım sayesinde Kazakistan Konsolosluğu'nun yaptığı dombra etkinliğini öğrendim. Hep bir enstrüman öğrenme hayalim vardı. Dombra da bana nasipmiş. Dombra gerçekten çok güzel bir enstrüman. Bize hissettirdiği duygular çok farklı. Bugün burada insanlara dombranın bizim gururumuz olduğunu göstereceğiz. Dört tane en ünlü eserimizi çalacağız. Onların da hoşuna gidecek şekilde seslendireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da 'Ulusal Dombra Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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