İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Kabul Edildi

İstanbul\'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı'nda 'Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi' önerisi oy birliğiyle kabul edildi. İlk etapta 2 bin 500 yeni taksi sisteme dahil edilecek.

29.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı'nda 'Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi' önerisi için yapılan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alınabilecek olup ilk etapta 2 bin 500 yeni taksi sisteme dahil edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Ağustos ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplandı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 'Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi' önerisi için yapılan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bu çerçevede ilk etapta 2 bin 500 yeni taksi sisteme dahil edilecek.

Yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alınacak olan sistemde taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak. Taksilerde ulaşım akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler çalışabilecek. Yolculardan kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret alınamayacak. Taksiler TAHKUK (Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü Sistemi) onayı ile her yıl yenilenmesi zorunlu olan çalışma ruhsatı ile çalışabilecek. Taksiler, yolcu açısından daha güvenli olacak. Tüm yolculuk kayıt altında ve erişilebilir olacak. Yolcular daha kaliteli hizmet alırken, taksi bulmak kolaylaşacak. 'Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi' taksiciler açısından da faydalı olacak. Bu sistemle yolcu başına alınan komisyon ücretlerinin önüne geçilecek.

Yeni sistem ile taksi taşımacılığı kamu otoritesi tarafından daha sağlıklı denetlenebilecek. Boş taksiler yolda olmayacağı için trafikte rahatlama sağlanacak. Kurumsal Taksi Taşımacılığı Sistemine Geçişte önemli bir kolaylık sağlanacak.

İBB Meclisi onayına sunulacak

UKOME tarafından oy birliğiyle kabul edilen sistem için İBB Meclisi onayından sonra ihaleye çıkılacak. İstanbul'da halen 19 bin 198 sarı taksi, 118 Turkuaz taksi, 278 lüks taksi ve 717 adet de 8+1 minibüsten dönüştürülen engelsiz taksi bulunuyor. Toplamda 20 bin 311 olan taksi sayısı, yeni gelecek olan sistemle birlikte taksiler 22 bin 811'e çıkacak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırma teklifini daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement