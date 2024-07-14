İstanbul'da Vatandaşlar Şemsiye ve Karton İle Güneşten Korunmaya Çalıştı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar şemsiye ve karton ile güneşten korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 33 dereceye yükseldiği İstanbul'da nem de arttı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar güneşten korunmak için çeşitli önlemler aldı. Pendik'te bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının ise karton ile güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Kimi vatandaşlar ise parklarda ve ağaç gölgelerinin altında oturarak serinlemeye çalıştı.

Şemsiye ile güneşten korunmaya çalışan Murat Lermi isimli vatandaş, "Artan sıcaklara karşı kendimizce böyle bir önlem aldık. Elimizden geldiğince gölgede kalmaya çalışıyoruz, şemsiye koruyor. Nemden korumaz ama güneşten koruyor. Kendince herkes önlem almaya çalışıyor. Bugün şemsiye ile çıktım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamak lazım, çocukların özellikle altıya kadar dışarı çıkmamaları lazım, yetkililer uyarıyor. Uyarıları dikkate almamız lazım" dedi. H

Hasan Ateş isimli vatandaş ise "Hava çok sıcak, gölgede oturuyoruz. Sıcak olduğu için çınar ağacının dibinde oturuyoruz. Her gün gelmiyorum, ara sıra gelip oturuyoruz. Evde oturamıyoruz, bir de bronşit var bende, mecbur çıkıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL