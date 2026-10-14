İstanbul\'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu saat 17.00\'de yüzde 87\'ye ulaştı

İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu saat 17.00'de yüzde 87'ye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da etkili olan yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına ve trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB'nin trafik haritasında saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 87 ölçüldü, sürücüler trafikte uzun süre geçirdi.
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.
İstanbul'da etkili olan yağış kentin çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden olurken birçok noktada da trafik oluştu. İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) trafik yoğunluğu haritasında saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü. Etkili olan yağış sürücülerin de trafikte uzun süreler geçirmesine neden oldu.
Kaynak: İHA
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