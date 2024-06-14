İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökyüzü Mest Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökyüzü Mest Etti

İstanbul'da günlerdir süren aşırı sıcakların ardından sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun ardından hava sıcaklığı düşerken, gün batımında gökyüzü kızıla boyandı. Haliç'te denizle birleşen kızıl gökyüzü, vatandaşların ilgisini çekti. Ayrıca çakan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

14.06.2024 21:22
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İstanbul'da günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından yağan yağmur bir nebze olsun serinletirken, gün batımında gökyüzünün kızıla boyandığı anlar ise mest etti. Çakan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. İstanbullular bir nebze olsun serinledi. Günbatımında ise gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu. Haliç'te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı, o anları kayda aldı. Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökyüzü Mest Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökyüzü Mest Etti - Son Dakika
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