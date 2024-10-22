İstanbul'da Yatırımlar ve Alkol Satışı Yasakları Ele Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Yatırımlar ve Alkol Satışı Yasakları Ele Alındı

İstanbul\'da Yatırımlar ve Alkol Satışı Yasakları Ele Alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına yönelik yatırımlar ve yasakları değerlendirdi.

22.10.2024 17:14
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İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı, İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda kentte yürütülen yatırımlar ele alındı ve afetlere karşı çalışmalar masaya yatırıldı.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı Fatih'te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, vali yardımcıları, il müdürleri, kaymakamlar katıldı.

"Tasarruf tedbirlerine uyacağız"

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, tasarruf tedbirlerine uyacaklarını belirterek, "Bize ayrılan ödeneği tamamını yatırımlara kullanmış olacağız. Denetimle ilgili yarından itibaren kurumumuz program yapıyor, yılın sonuna kadar hem kurumlarımızda hem de kurumlarımızı ilgilendiren özel sektördeki kuruluşların son 5 yıllık iş ve işlemlerini denetlememiz gerekiyor. Bazı kurumların yapılacak işlemleri sisteme işlemedikleri görülüyor. Arkadaşlar, afet geldikten sonra deprem olduktan sonra yaptığımız işlemlerin hiçbir hükmü yok. Bizim koruyucu, önleyici tedbirler alabilmemiz için bu eylemlerin sisteme işlenmesi gerekiyor. Onun üzerinde de AFAD'ın koordinasyonunda da eksikliklerimizi görmemiz gerekiyor ki tamamlayalım" şeklinde konuştu.

"Meralara, tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz"

Çok sayıda okul yaptıklarını belirten Gül, "Bu ne demek, şu demek. Her ay 5 -6 -7 okulumuz tamamlanıyor. Okullarımız tamamlandıktan sonra bunların alt yapı eksikliklerini beklemek, eğitim - öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla da yolu, suyu, elektriği, kanalizasyonu, interneti şimdiden planlayarak bizim programımızda olan işlerimizi kurumların eş zamanlı olarak planlaması gerekiyor ki, okulu teslim aldıktan sonra 6 ayda yol ve elektrik için beklemeyelim. Meralara, tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz. Bunların adına ne dersek diyelim baraka olur, çadır olur. Mera meradır, tarım arazisi tarım arazisidir. İmarlı arsalarda yapı yapmasının önünü açmak istiyorsak bu süreci hızlandırmak istiyorsak imarsız alanlarda yapılaşmaya da engel olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Saat 22.00'dan sonra alkol satışı büfelerde yasak"

Alkol satışı yasağına dikkat çeken Vali Gül, "Yasal olarak İstanbul'da havai fişek atılacak saatler akşam 20.00 ile 22.00 dolayısıyla da 22.00'den sonra havai fişek atılıyorsa bunu işletme atıyorsa işletme ya da kişiler atıyorsa kişilere en üst düzeyde cezai yaptırım uygulamamız lazım. Saat 22.00'dan sonra alkol satışı büfelerde yasak. Bunu kontrol edebilmemiz için büfelere kamera takılma zorunluluğu getirdik. İki amacımız var. Saat 10'dan sonra alkol satışının olmaması, ikincisi de 18 yaş altı çocuklarımızı alkol satışının herhangi bir saatte olmaması. Neslimizi korumamız lazım, evlatlarımızı korumamız lazım. Kuralları işletmemiz lazım. Kuralsızlığın kural olarak kabul edilmesini ortadan kaldırmamız lazım. Gecenin bir yarısında ya da herhangi bir zamanda İstanbul trafiği zaten sıkıntılı. İnsanların konvoy yapıp hem trafiği tehlikeye düşürmeleri hem başkalarını gürültü yaparak huzursuz etmeleri hem trafiği tıkamaları asla kabul edilemez. İstanbul'da konvoy yapan, trafiği tehlikeye sokanlar ile ilgili yazılı olarak kaymakamlarımıza, emniyetimize bildirdik. Lütfen cezai işlem yapın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yatırımlar ve Alkol Satışı Yasakları Ele Alındı - Son Dakika

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