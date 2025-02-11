İstanbul\'daki Kan Davası Muş\'ta Barış Töreniyle Sona Erdi

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İstanbul'da yaklaşık 1 yıl önce iki aile arasında bir kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, Muş'ta düzenlenen barış töreniyle son buldu.

2024 yılında İstanbul Esenyurt ilçesinde Muşlu Çelik ve Erzurumlu Yıldırım aileleri arasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan husumet, Muş'ta din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışla noktalandı. Aileler arasında süregelen gerginliği sona erdirmek amacıyla devreye giren bölgenin ileri gelenleri, taraflarla uzun süren görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan arabuluculuk çabaları neticesinde, iki aile Muş'un Sungu beldesindeki Merkez Camisinde bir araya getirilmesiyle barış sağlandı.

Taraflar, barışın kalıcı olması için Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirlerine söz verdi. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden barış töreni için Muş'a gelen Kopan Köyü Muhtarı Sadık Karakaya, "Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç yaşanmasın. Ancak ne yazık ki 2024 seçimlerine 15 gün kala, bu üzücü olay meydana geldi. Olay, Muş Hasköy Eşmepınar köyü ile Erzurum Karayazı Kopan köyünden gençler arasında İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bu elim olayda bir kardeşimizi kaybettik. Erzurum'dan Muş'a hüzünle geldik. Ancak sağ olsun kanaat önderleri, imamlar ve büyüklerimiz devreye girerek barış sürecini başlattılar. En büyük teşekkürü, merhumun ailesi olan Çelik ailesine borçluyuz. Barışın sağlanması için bize yol açtılar, fedakarlık gösterdiler. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepimizi böyle acılardan korusun" dedi.

Bugün çok güzel bir gün yaşandığını ifade eden kanaat önderlerinden Hikmet Karayel ise olayının meydana gelmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden böyle barışla bitmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bugün barış sağlandığı için çok güzel bir gün yaşıyoruz. Bu olay, bir yıl önce Hasköy ilçesi Eşmepınar köyü ile Erzurum Karaçoban ilçesi arasında yaşanmıştı. Bir yıl dolmadan bu olayın barışla sonuçlanması hepimizi sevindirdi. Dileğimiz, benzer hadiselerin büyümeden, uzamadan çözüme kavuşmasıdır. Bugün hep birlikte camide, tarafları Kur'an-ı Kerim'in altından geçirerek barışı pekiştirdik. İnşallah bundan sonra en ufak bir sıkıntı yaşanmaz. Barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Allah bölgemizi kaza ve belalardan korusun" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen barış törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da, yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da Çelik ve Yıldırım aileleri arasında yaşanan kan davasının barışla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu söyleyerek, "Olay, yaklaşık bir yıl önce İstanbul Esenyurt'ta gençler arasında yaşandı. Ne yazık ki bu üzücü hadisede bir gencimizi kaybettik, bir gencimiz ise yaralandı. Bu süreçte, ilimizin ileri gelen alimleri ve kanaat önderlerinin katkılarıyla barışı sağladık. Her iki aileyle defalarca görüştük ve sağ olsunlar barış için ellerinden geleni yaptılar. Özellikle vefat eden gencimizin babası Maşallah Çelik Bey, büyük bir özveriyle barışın sağlanmasına öncülük etti. Dileğimiz, bölgemizde benzer olayların yaşanmaması. Eğer yaşanırsa da, bu tür örneklerde olduğu gibi barışla sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Barış törenine katılan ve sürece destek veren herkese teşekkür ederim. Allah hepimizi böyle acılardan muhafaza etsin" şeklinde konuştu.

Barış törenin ardında yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. - MUŞ