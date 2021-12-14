İstanbul'daki trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da mesai saatinin bitimi ve hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle megakentin trafiği adeta durma noktasına geldi.

YÜZDE 89 SEVİYESİNE ULAŞTI

Mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Ana arterler ve ara sokaklar dahil bir çok bölgede trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaştı.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK

Öte yandan, toplu taşıma araçlarında ve duraklarında da yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs durağına girmek isteyen vatandaşlar üst geçitte ve merdivenlerde yürümekte zorluk çekti. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte binmek için adeta vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.