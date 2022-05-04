İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti

04.05.2022 00:57
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı faaliyetleri kapsamında Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı faaliyetleri kapsamında Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Ekipler, yaşlıların bayramını kutlarken şeker ve kolonya da ikram etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Ramazan Bayramı faaliyetleri kapsamında Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Ekipler, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyaretçilere kapalı olan Darülaceze sakinlerine şeker ve kolonya ikramında bulundu. Ziyaret dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren yaşlılar, polis ekiplerine teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Allah razı olsun ekiplerden"

Ekiplerin geldiklerine memnun olduklarını söyleyen Mehmet Parlak, "Her bayramda gelip giderler, Allah razı olsun ekiplerden. Geçen gün de geldiler, değişik değişik ekipler geliyor. Bizi ziyaret ediyorlar, Allah razı olsun onlardan. Mutluyuz, iyiyiz. Bayram geliyor, gidiyor. Arkasından bir bayram daha gelecek. Can sağlığı olsun, neler göreceğiz daha" dedi.

"İnsanın olmadığı yerde bayram olmuyor"

Darülaceze sakinlerinden Erhan Taşkın, "Burası 2 senedir hastalıktan dolayı kapalıydı. Şimdi insanlar geldi, esas bayram şimdi oldu. İnsanın olmadığı yerde bayram olmuyor. Şimdi mutluyuz, arkadaşlarla konuşuyoruz, bayramlaşıyoruz. Onlar da geliyorlar tanıdık veya tanımadık olsun. Allah razı olsun hepsinden, Türkiye'nin de bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Bu hastalık gittiği için ayrıca seviniyoruz"

Bayramda kardeşinin yanına geldiğini belirten Solmaz Ünver, "Çok mutluyuz sizleri ve polis ekiplerini gördüğümüze, çok güzel bir gün. Çok mutluyuz ve çok iyiyiz. Buraya gelince insanları görüyoruz. Çok duygulandık, hem sevinçliyiz hem de duygulandık. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

"Güzel bayramlar geçiriyoruz"

Solmaz Ünver'in kardeşi Arzu Ünver ise "Çok güzel duygular, kendilerine de zaten duygularımızı söyledik. Sağlık sıhhat diledik bol bol, polisimize, askerimize, cümlemize bol bol. Rabbim korusun dedik sizleri, güzel bayramlar olsun dedik. Güzel bayramlar geçiriyoruz dünden beri, gelen gidenimiz bol. Seviniyoruz, sevinçliyiz, ben zaten burada kalıyorum. Bu hastalık gittiği için ayrıca seviniyoruz, çok şükür Allah'ıma. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti - Son Dakika


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