İstanbul Emniyet Müdürlüğü, seçim güvenliği için görev başında

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İstanbul'da oy verme işlemi sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm personel, seçim güvenliği için kent genelinde görev başında çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre, yurt genelinde bugün 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili oy verme işlemleri sürüyor. Seçim güvenliği için kent genelinde güvenlik tedbiri alan İstanbul Emniyeti, yoğun mesai harcıyor. İl genelinde görevli olan yaklaşık 57 bin polis, erken saatlerden itibaren görevlendirildikleri bölgelere giderek sorunsuz ve güvenli bir ortam sağlamak için mesaiye başladı. İzinleri kaldırılan polis ekipleri, okulların her katında ve okul bahçelerinde görev yapıyor. Kolluk kuvvetleri, oy kullanılan okulların haricinde ana caddeler başta olmak üzere trafik ile tarihi ve turistlik yerler, kent meydanların da denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Emniyeti personelinin, seçim sonuçları belirlenene kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL