İstanbul Emniyetinde Görev Değişikliği

20.05.2026 14:20
Hakan Öztürk, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevini Mehmet Ali Taşçı'ya devretti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atama kararının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 1.5 yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Hakan Öztürk yerini Emniyet Müdürü Mehmet Ali Taşçı'ya devretti. Hakan Öztürk ise yeni görevine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak devam edecek.

Yeni atama kararıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde birçok birimde görev değişikliği yapılırken, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ise devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 yıldır İstanbul İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Emniyet Müdürü Hakan Öztürk, yerini Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Taşçı'ya devretti. İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Taşçı, emniyet müdürü Hakan Öztürk tarafından çiçekle karşılandı. Karşılamanın ardından yeni İstanbul Asayiş Şube Müdürü Mehmet Ali Taşçı yeni görevine başladı. Meslektaşları tarafından uğurlanan Hakan Öztürk ise görevine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

