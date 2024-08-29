İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenecek

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi\'nde Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenecek

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle 3 gün boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek. Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK ekibi 1 Eylül'de söyleşi ve imza töreni yapacak.

29.08.2024 13:13
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İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle 3 gün boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek. Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK ekibi 1 Eylül'de söyleşi ve imza töreni yapacak.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlaması yapılacak. 30 Ağustos Cuma günü çocuk oyunu etkinlikleri canlı müzik dinletisi ile başlayacak. 3 gün devam edecek program da müze de Çocuk Oyun Etkinlikleri, Yüz Boyama, Ahşap Oyuncak Atölyesi Canlı Müzik Dinletileri, F-16 ve F-5 uçak kokpitlerinin halka açılması, DJ performansı yapılacak. 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da da SOLOTÜRK gösteri ekibi söyleşi ve imza töreni yapacak. SOLOTÜRK kol komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

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